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«Ак Барс» выложил фотографию Зарипова с маленьким сыном на рыбалке

«Ак Барс» выложил фотографию Зарипова с маленьким сыном на рыбалке
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Пресс-служба «Ак Барса» в официальном телеграм-канале клуба опубликовала забавное фото с пятикратным обладателем Кубка Гагарина, экс-нападающим казанского клуба Данисом Зариповым.

На фотографии легенда «Ак Барса» рыбачит с двухлетним сыном Диасом.

«Диас Зарипов – будущий рыбак», — стоит подпись под фото.

Фото: Официальный телеграм-канал «Ак Барса»

Напомним, Данис объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2022/2023. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.

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