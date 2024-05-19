Джонни Годро установил два исторических рекорда в матче с Казахстаном на ЧМ-2024

В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная США одержала разгромную победу над командой Казахстана (10:1).

Нападающий «звёздно-полосатых» Джонни Годро отметился в этой встрече голом и четырьмя результативными передачами. Этот результат помог 30-летнему форварду набрать 43 очка за карьеру на взрослых чемпионатах мира, что является рекордом в истории сборной США. По этому показателю Годро обошёл предыдущего рекордсмена — Патрика Кейна (42).

Также форвард «Коламбус Блю Джекетс» стал лидером среди американских игроков в истории чемпионатов мира по количеству результативных передач (30), обойдя всё того же Кейна (28).

Таким образом, подопечные Джона Хайнса набрали 13 очков и за один матч до конца группового этапа вернулись на второе место в группе B, обойдя Германию и Словакию.

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