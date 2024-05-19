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Австрия обыграла Норвегию и обошла Финляндию в таблице группы А чемпионата мира

В Праге на «O2 Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная Австрии обыграла команду Норвегии со счётом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Петер Шнайдер. Ещё по шайбе записали на свой счёт Доминик Цвергер и Марио Хубер.

У Норвегии автором единственного гола стал Сандер Вольд Энгебротен.

Таким образом, австрийцы одержали вторую победу на этом турнире, набрали семь очков и вышли на четвёртое место в турнирной таблице группы A, обойдя команду Финляндии. У обеих сборных одинаковое количество очков, однако благодаря сенсационной победе над финнами в очном матче австрийская сборная идёт выше.

Норвегия потерпела пятое поражение в шести матчах, осталась с тремя очками и занимает седьмую строчку.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.