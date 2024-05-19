Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Австрия обыграла Норвегию и обошла Финляндию в таблице группы А чемпионата мира

Австрия обыграла Норвегию и обошла Финляндию в таблице группы А чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

В Праге на «O2 Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная Австрии обыграла команду Норвегии со счётом 4:1.

ЧМ-2024 . Группа A
19 мая 2024, воскресенье. 17:20 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Австрия
0:1 Шнайдер (Хайнрих, Росси) – 28:14 (pp)     0:2 Цвергер (Шнайдер, Росси) – 28:54     0:3 Шнайдер (Росси, Бруннер) – 33:53     1:3 Вольд Энгебротен (Цуккарелло) – 53:04     1:4 Хубер (Цвергер) – 57:24 (en)    

В составе победителей дублем отметился Петер Шнайдер. Ещё по шайбе записали на свой счёт Доминик Цвергер и Марио Хубер.

У Норвегии автором единственного гола стал Сандер Вольд Энгебротен.

Таким образом, австрийцы одержали вторую победу на этом турнире, набрали семь очков и вышли на четвёртое место в турнирной таблице группы A, обойдя команду Финляндии. У обеих сборных одинаковое количество очков, однако благодаря сенсационной победе над финнами в очном матче австрийская сборная идёт выше.

Норвегия потерпела пятое поражение в шести матчах, осталась с тремя очками и занимает седьмую строчку.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Турнирная таблица ЧМ-2024
Календарь ЧМ-2024
Материалы по теме
«Стыдно, что у нас было не так». Что говорят в Европе о ЧМ по хоккею в Чехии
«Стыдно, что у нас было не так». Что говорят в Европе о ЧМ по хоккею в Чехии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android