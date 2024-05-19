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Сборная США с двузначным счётом сокрушила Казахстан и вернулась на 2-е место в группе ЧМ

Сборная США с двузначным счётом сокрушила Казахстан и вернулась на 2-е место в группе ЧМ
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В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная США одержала разгромную победу над командой Казахстана (10:1).

ЧМ-2024 . Группа B
19 мая 2024, воскресенье. 17:20 МСК
США
Окончен
10 : 1
Казахстан
1:0 Болди (Нельсон, Хьюз) – 04:37     2:0 Ткачук (Веренски, Годро) – 07:16 (pp)     3:0 Нельсон (Сандерсон, Болди) – 16:50     4:0 Ткачук (Веренски, Годро) – 18:28 (pp)     5:0 Бриндли (Кессел, Канин) – 21:39     6:0 Болди (Ткачук) – 23:32 (pp)     7:0 Канин (Болди, Веренски) – 31:04     8:0 Ткачук (Болди, Годро) – 45:21 (pp)     9:0 Хейз (Питри) – 45:42     9:1 Омирбеков (Королёв, Старченко) – 46:57     10:1 Годро (Болди) – 50:06    

Хет-триком в составе победителей отметился Брэди Ткачук. Дубль записал на свой счёт Мэтт Болди. Ещё по шайбе забросили Брок Нельсон, Гэвин Бриндли, Люк Канин, Кевин Хейз и Джонни Годро.

Единственный гол в составе сборной Казахстана на счету Алихана Омирбекова.

Таким образом, подопечные Джона Хайнса набрали 13 очков и за один матч до конца группового этапа вернулись на второе место в группе B, обойдя Германию и Словакию.

Сборная Казахстана потерпела пятое поражение подряд, осталась с тремя очками и идёт на седьмой строчке, лишившись шансов на выход в плей-офф.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Турнирная таблица ЧМ-2024
Календарь ЧМ-2024
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