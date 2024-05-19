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Сборная США с двузначным счётом сокрушила Казахстан и вернулась на 2-е место в группе ЧМ

В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная США одержала разгромную победу над командой Казахстана (10:1).

Хет-триком в составе победителей отметился Брэди Ткачук. Дубль записал на свой счёт Мэтт Болди. Ещё по шайбе забросили Брок Нельсон, Гэвин Бриндли, Люк Канин, Кевин Хейз и Джонни Годро.

Единственный гол в составе сборной Казахстана на счету Алихана Омирбекова.

Таким образом, подопечные Джона Хайнса набрали 13 очков и за один матч до конца группового этапа вернулись на второе место в группе B, обойдя Германию и Словакию.

Сборная Казахстана потерпела пятое поражение подряд, осталась с тремя очками и идёт на седьмой строчке, лишившись шансов на выход в плей-офф.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.