Сборная США с двузначным счётом сокрушила Казахстан и вернулась на 2-е место в группе ЧМ

В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная США одержала разгромную победу над командой Казахстана (10:1).
Хет-триком в составе победителей отметился Брэди Ткачук. Дубль записал на свой счёт Мэтт Болди. Ещё по шайбе забросили Брок Нельсон, Гэвин Бриндли, Люк Канин, Кевин Хейз и Джонни Годро.
Единственный гол в составе сборной Казахстана на счету Алихана Омирбекова.
Таким образом, подопечные Джона Хайнса набрали 13 очков и за один матч до конца группового этапа вернулись на второе место в группе B, обойдя Германию и Словакию.
Сборная Казахстана потерпела пятое поражение подряд, осталась с тремя очками и идёт на седьмой строчке, лишившись шансов на выход в плей-офф.
Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.
- 19 мая 2024
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