Генменеджер «Нэшвилла»: Фишер может вернуться в состав в первом матче финала

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл сообщил, что нападающие Майк Фишер и Крэйг Смит могут сыграть в первом матче финала Кубка Стэнли. Фишер не играл с четвёртого матча третьего раунда, когда получил удар коленом в голову, а Смит провёл лишь один матч в последних двух раундах из-за травмы нижней части тела.

«Есть очень хороший шанс, что Майк Фишер сможет сыграть в первом матче финала. Я уверен, что вы увидите его на ближайшей тренировке. Крэйг Смит также восстановится к первому матчу», — цитирует Пойла ESPN.