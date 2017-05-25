«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Коротковым, «Нефтехимик» — с Гиматовым

«Сибирь» и нападающий Никита Коротков, а также «Нефтехимик» и форвард Эдуард Гиматов расторгли контракты по соглашению сторон. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

20-летний Коротков выступал в МХЛ за «Сибирских Снайперов». В 56 играх регулярного чемпионата он набрал 44 (24+20) балла за результативность, а в 10 играх плей-офф отметился 3 (2+1) очками.

23-летний Гиматов в прошедшем сезоне провёл в КХЛ 18 матчей, в которых сделал одну передачу и заработал показатель полезности "-18". Он также сыграл 20 матчей в ВХЛ за «Ариаду», набрав 13 (6+7) очков.