Захаров: отечественные специалисты сработали бы не хуже в сборной Беларуси

Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров высказался о проблемах в работе с молодёжью в Беларуси, а также оценил положение дел в сборной страны.

«Не устану повторять: всё начинается с детского хоккея. Тренировочный процесс очень слабый. За эти семь лет мы многое потеряли в подготовке молодёжи, поэтому и конкуренции в национальной сборной нет. Профессиональные клубы необходимо обязать включать молодых игроков в состав на игру. Сейчас болельщики и специалисты много говорят о Воробье, Егоре Шаранговиче. Неплохие ребята, но им ещё надо очень много работать, чтобы попасть на этот драфт. Раньше у нас при меньшем количестве детских хоккейных школ гораздо больше игроков попадали на драфт.

Всегда был сторонником белорусской тренерской школы, особенно когда эта тенденция только входила в моду. Отечественные специалисты сработали бы не хуже. Какая разница — набрали бы на чемпионате мира семь или девять очков, заняли 12-е или 13-е место? На данный момент федерация планирует продолжить сотрудничество с иностранцами в сборной, но, уверен, опыт белорусов в скором будущем будет востребован.

В Беларуси построены дорогостоящие объекты — ледовые арены, а хоккейные команды в регионах влачат жалкое существование. Руководство клубов не знает, кто у них губернаторы, которые в свою очередь не интересуются положением дел в хоккее. Если Семен Шапиро болеет за этот вид спорта, то и в Гродно хоккей вышел на новый уровень, и в Минской области появился чемпион «Шахтёр». При соответствующем отношении к хоккейным командам на местах повысится и уровень экстралиги», — цитирует Захарова БЕЛТА.