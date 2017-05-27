Лавиолетт: любой хоккеист НХЛ мечтает играть в конце мая и начале июня

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли, где его команда сыграет с «Питтсбург Пингвинз». Хищники в финале Западной конференции одержали победу над «Анахайм Дакс», выиграв серию с общим счётом 4-2.



«Очень приятно снова выйти на лёд на тренировку. Ребята подготовятся. Они уже готовы. Наступает очень интересное время. Любой хоккеист Национальной хоккейной лиги мечтает играть в конце мая и начале июня», — приводит слова тренера официальный сайт команды.

Жёлтая чума. Как «Нэшвилл» вышел в финал Кубка Стэнли Команда, занявшая последнюю, 16-ю, строчку из всех участников плей-офф вышла в финал Кубка Стэнли. Как это стало возможно?