Вячеслав Войнов — единственный из хоккеистов СКА, кого нет на чемпионском параде

На чемпионском параде хоккейного клуба СКА в Санкт-Петербурге, на котором «армейский» клуб отмечает победу в Кубке Гагарина — 2017, отсутствует защитник команды Вячеслав Войнов, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. СКА выиграл трофей во второй раз за последние три сезона, проиграв только два матча в плей-офф.



Войнов — единственный из хоккеистов «армейской» команды, который не присутствует на праздничном мероприятии. Все остальные игроки СКА приехали на парад.



Защитник пропустил весь плей-офф из-за травмы.

Начался чемпионский парад СКА в Санкт-Петербурге