Лавиолетт: Ринне — скала в воротах «Нэшвилла», в целом к нему вопросов нет

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт после поражения в первом матче финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (3:5) дал оценку игре голкипера Пекки Ринне, который пропустил четыре гола после 11 бросков.



«Да уж, оценивать непросто. Ринне всегда для нас как скала в воротах. Трудно спасти, когда команда в двойном меньшинстве. Любому голкиперу было бы очень тяжело. Ну а когда шайба отлетает в нашу сетку от твоего защитника — тут вообще никаких шансов. В целом у меня нет вопросов к Пекке. Он по-прежнему остаётся нашим ключевым игроком», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

Ринне: испытываю разочарование, не смог помочь «Нэшвиллу» в первой игре