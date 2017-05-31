«Югра» обменяла Хлыстова в «Трактор», «Локомотив» расстался с Чванчиковым

Ханты-мансийская «Югра» обменяла защитника Никиту Хлыстова в челябинский «Трактор», взамен получив денежную компенсацию, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. 23-летний защитник в прошедшем сезоне сыграл в 45 матчах, записав на свой счёт 8 (1+7) очков при показателе полезности «0» и 24 минутах штрафного времени.



Ярославский «Локомотив» и нападающий Андрей Чванчиков расторгли контракт по соглашению сторон. Чванчиков был обменян в Ярославль из хоккейного клуба «Рязань» две недели назад.

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