«Кэнакс» получат от «Коламбуса» 55-й пик на драфте как компенсацию за Тортореллу

«Ванкувер Кэнакс» получит от «Коламбус Блю Джекетс» право выбора во втором раунде драфта 2017 года (общий 55-й номер) в качестве компенсации за главного тренера Джона Тортореллу. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Торторелла, уволенный «Ванкувером» после сезона-2013/14, возглавил «Коламбус» в октябре 2015 года. Сезон-2016/17 стал лучшим в истории «синих мундиров», они набрали 108 очков в регулярном чемпионате, заняв четвёртое место в лиге. В первом раунде плей-офф «Коламбус» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в пяти матчах.