Ринне: «Нэшвиллу» не надо ничего менять, мы верим в себя

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поделился ожиданиями от второго матча финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (0-1).

«Это самое лучшее в плей-офф — после поражения ты тут же получаешь новый шанс, играешь с той же командой. Мы в хорошей ситуации — «Нэшвилл» играет в финале, лучше и быть не может. С нетерпением жду второго матча.

Нам не надо ничего менять. Мы показали сильную игру в первом матче и должны быть уверены в себе сегодня. Мы не увидели, как «Питтсбург» предпочитает играть в атаке, потому что минимизировали опасные моменты и броски по воротам. Я особо ничего не узнал об их команде за первый матч.

Все в команде следуют нашей системе, играют друг за друга. Мы великолепно проводим плей-офф и верим в себя", — сказал Ринне в эфире TSN.