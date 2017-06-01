Лавиолетт: «Нэшвилл» не пропустил в меньшинстве, но удаления сбили ритм игры

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение во втором матче финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (1:4, 0-2).

«Питтсбург» умеет использовать свои шансы. Мы сильно провели два периода, и потом они забивают в первой смене третьей двадцатиминутки и сразу на несколько минут захватывают инициативу. Мы совершили ещё пару ошибок и дважды пропустили, нам надо исправлять это. Они воспользовались своими шансами и повели в счёте.

Пекка потрясающе играл весь плей-офф, есть моменты, в которых нам надо прибавлять. В третьем периоде все три шайбы мы пропустили при выходах три в два или два в одного. Для вратаря это ещё сложнее.

Нам надо быть более ответственными и не удаляться так часто. Да, мы не пропустили в меньшинстве, но потеряли ритм игры. Хоть «Питтсбург» и не забил в большинстве, наши удаления повлияли на ход и результат матча. Пять с половиной периодов этой серии мы играли хорошо, делали много хороших вещей, но были отрезки, когда «Питтсбург» забивал и получал инициативу. Это позволило им добиться двух побед. Нам надо играть более стабильно», — приводятся слова Лавиолетта на официальном сайте НХЛ.