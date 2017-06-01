Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл» во 2-м матче финальной серии

«Питтсбург Пингвинз» победил «Нэшвилл Предаторз» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд на 13-й минуте — шайба на счету Понтуса Оберга. На 17-й минуте Джей Гюнцель счёт сравнял, а на 41-й он оформил дубль, выведя вперёд уже «Питтсбург». Окончательный результат встречи оформили Скотт Уилсон и Евгений Малкин, отличившиеся в течение одной минуты.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Пингвинз». Третий и четвёртый матчи противостояния будут сыграны на льду «Предаторз».