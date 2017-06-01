«Кузня» обменяла Кареева в «Салават» на Литвинова и 80 млн рублей

Как стало известно «Чемпионату», Андрей Кареев продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве». Новокузнецкий «Металлург» обменяет своего вратаря на голкипера уфимцев Андрея Литвинова и денежную компенсацию в размере 80 млн рублей.

22-летний Кареев прошедший сезон начинал в «Металлурге», но затем перешёл в «Нефтехимик». После завершения чемпионата вернулся в «Кузню». Всего он провёл 44 матча в регулярном чемпионате, одержав 12 побед с процентом отражённых бросков 93,6 и коэффициентом надёжности 2,31.

Следующий сезон новокузнецкий «Металлург» проведёт в ВХЛ.

Рамо перешёл в «Йокерит», а Эверберг – в «Авангард»! Таблица трансферов КХЛ «Йокерит» и «Куньлунь» усилили состав, «Авангард» пополнился чемпионом мира – таблица переходов КХЛ уже без «Кузни» и «Медвешчака».

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