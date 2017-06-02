Ринне: ставки высоки, это финал Кубка Стэнли, но я по-прежнему уверен в себе

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поделился ожиданиями от третьего матча финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (0-2). В первых двух играх голкипер пропустил восемь шайб.

«Партнёры по команде меня поддерживают, а журналисты задают такие вопросы, как будто кто-то умер. Я стараюсь забыть о первых двух матчах. Конечно, появляются всякие мысли. В матчах ты сталкиваешься с разными ситуациями и стараешься лучше сыграть в следующий раз.

Ставки высоки, это финал, но я по-прежнему уверен в себе. Неважно, в какой ситуации ты находишься, надо всегда быть отчаянным", — цитирует Ринне Yahoo! Sports.