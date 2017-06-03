Суббэн: никто в «Нэшвилле» не может быть доволен своей игрой

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн поделился мнением об игре своей команды в финале Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (0-2).

«Ринне — один из лучших вратарей в НХЛ, меньше всего нам надо беспокоиться о нём. Когда он должен проявить себя с лучшей стороны, он всегда это делает. Так будет и сейчас.

Никто из нашей команды не может быть доволен своей игрой. Мы не должны быть удовлетворены. Все могут играть лучше. Вряд ли кто-то в нашей раздевалке может сказать, что он хорошо играл все 60 минут», — цитирует Суббэна Yahoo Sports.