Нил: против «Питтсбурга» годятся даже «мусорные» голы

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Джеймс Нил поделился мнением, что он и его партнёры должны делать, чтобы чаще поражать ворота «Питтсбург Пингвинз» в финале Кубка Стэнли. Первые две встречи финальной серии завершились в пользу «Питтсбурга» — 5:3 и 4:1.

«Нужно больше закрывать обзор Мэтту Мюррею, создавая толкучку на его пятачке. Это хороший голкипер, который здорово видит площадку. Надо лишить его комфорта и преимущества. Годятся даже „мусорные“ голы. Необходимо искать отскоки, чаще доставлять шайбу к его воротам. Мы хорошо работали в первом и втором матчах. Но теперь надо подтянуть реализацию», — приводит слова Нила официальный сайт НХЛ.