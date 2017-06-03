Савченко подписал однолетний контракт с «Барысом»

Защитник «Барыса» Роман Савченко подписал новое одностороннее соглашение с клубом, рассчитанное на один год, сообщает официальный сайт «Барыса».

В прошлом сезоне Савченко принял участие в 59 матчах и набрал 13 очков по системе «гол+пас» (4+9). В плей-офф Роман отыграл в девяти встречах, не отметившись результативными действиями. За сезон защитник отбыл 43 штрафные минуты.

В составе «Барыса» Савченко выступает с 2008 года. За это время он сыграл в 440 матчах КХЛ, забил 45 шайб, отдал 80 результативных передач, набрав 125 очков при коэффициенте полезности «-7».