Лавиолетт: «Нэшвилл» увеличил трафик, стало больше везти при бросках

Главный тренер «Нэшвилл Прадаторз» Питер Лавиолетт поделился эмоциями от крупной победы над «Питтсбург Пингвинз» (5:1) в третьем матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Команда уступает в серии со счётом 1-2.

Победное дыхание Суббэна. Кросби и Малкин не нанесли ни одного броска «Нэшвилл» нашёл способ закрыть лидеров «Питтсбурга», а Пи Кей Суббэн снова «залез под кожу» одному из лучших форвардов соперника.

«Наши игроки смогли чаще получать шайбу и больше ей владеть. Чуть увеличили трафик в чужой зоне, стало больше везти при бросках.

Йози – один из самых стабильных игроков в НХЛ. Изо дня в день, на каждой тренировке и в каждом матче он показывает очень высокий уровень. Здорово играет не только в атаке, но и в зоне обороны. Ринне? Не было никаких сомнений в том, чтобы он сегодня играл. Наш вратарь сыграл очень надёжно», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.