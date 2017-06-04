Кожевников: что Ничушкину делать в НХЛ? Посмотрите на его статистику в ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном возвращении нападающего ЦСКА Валерия Ничушкина в «Даллас Старз».

«Посмотрите, сколько Валерий в этом сезоне шайб забил, а это ещё большая площадка. Думаю, что ЦСКА уговорит играть Ничушкина здесь за дополнительную плату. Посмотрите на его статистику в КХЛ. Что ему делать в НХЛ? Я просто не понимаю.

В будущем есть ли перспективы у Ничушкина? Как разыграется, почему бы и нет. Но сейчас надо адекватно оценивать свои шансы. На первенстве мира кроме одной игры Валерий ничего не показал. Тренер должен знать, в чём хоккеисту надо прибавлять. Со стороны трудно оценивать. По крайне мере, сейчас у Ничушкина нет того, что у него было три года назад», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.