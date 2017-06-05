Форвард китайского происхождения с опытом игры в НХЛ перешёл в «Куньлунь»

Хоккеист китайского происхождения Брэндон Йип перешёл в «Куньлунь». Об этом информирует официальный сайт китайского клуба Континентальной хоккейной лиги.

32-летний нападающий провёл минувший сезон в Германии, выступая за «Дюссельдорф», и набрал 19 (11+8) очков в 41 матче при 118 минутах штрафа.

У Йипа есть опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге за «Колорадо Эвеланш», «Нэшвилл Предаторз» и «Аризону Койотс». В 174 матчах в Национальной хоккейной лиге форвард набрал забросил 29 шайб и отдал 27 голевых передач.