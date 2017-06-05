Директор «Автомобилиста» назвал Дацюка символом екатеринбургского хоккея

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о форварде питерского СКА Павле Дацюке. Обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина является воспитанником екатеринбургского хоккея.

«Павла в Екатеринбурге ждут все и всегда! Это символ и легенда екатеринбургского хоккея. У руководителей нашей компании и клуба сложились с Павлом дружеские отношения. И сейчас мы искренне желаем Павлу здоровья и успешного продолжения карьеры в СКА и в сборной России», – передаёт слова функционера официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.