Нападающий Осала остаётся в магнитогорском «Металлурге»

Магнитогорский «Металлург» объявил о подписании контракта с нападающим Оскаром Осалой. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.

Хоккеист выступает за уральскую команду с сезона-2013/14. За это время финский форвард в составе команды выиграл два Кубка Гагарина. Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги Осала провёл 376 матчей и набрал 165 очков. Также финский хоккеист вступал за нижнекамский «Нефтехимик».