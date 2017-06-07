Антон Ковалёв: Матч звёзд КХЛ — одна из самых ярких страниц в моей жизни

Лучший снайпер регулярного чемпионата МХЛ форвард «Омских Ястребов» Антон Ковалёв подвёл итоги сезона и рассказал о целях.



«С командной точки зрения – это, конечно, провал. Омская молодёжная команда впервые в истории не попала в плей-офф. Мы проделали много работы, равнодушных в команде не было, но так получилось, что побороться за Кубок Харламова не удалось. С точки зрения индивидуальных достижений сезон можно занести себе в актив. Получилось сыграть очень ярко и зрелищно, наше звено хорошо проявило себя.

Секрет больше не в тандеме, а во всей тройке. Стас Третьяков очень здорово нас дополнял, подчищал за нами в обороне, потому что мы не всегда успевали возвращаться назад после затяжных атак. Мы нашли друг друга, с первых матчей появилось взаимопонимание и чем дальше мы играли, тем лучше проявляли себя. Большую роль сыграло и то, что тренеры нам доверяли. Не могу сказать, что надеялся на вызов на МЧМ, скорее ждал просто возможности проявить себя на международном уровне, попасть на сборы в Новогорске и постараться показать себя по максимуму. Нужно работать дальше и идти вперёд. Следил за ребятами. Переживал за команду, за страну, считаю, что парни сыграли достойно. Ребята заслужили бронзу.

Матч звёзд КХЛ? С одной стороны было грустно из-за поражения. С другой стороны был очень счастлив и горд тому, что буду играть с такими хоккеистами. Для меня это было большое событие, но осознал я это только на следующий день, всё-таки после игры не до конца отошел от поражения, эмоций было много, каша в голове. Это одна из самых ярких страниц в моей жизни. Я ещё мальчишкой смотрел за тем, как играют Дацюк, Ковальчук, мечтал играть в хоккей. А получилось так, что я выходил с ними в одной тройке. Это было просто грандиозно, невероятный момент.

Главная цель на сезон — попробовать себя на более высоком уровне, зарекомендовать себя. Конечно, главный приоритет – Континентальная хоккейная лига», — цитирует игрока официальный сайт МХЛ.