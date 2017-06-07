Щитов: я очень рад вернуться в свою родную команду — ХК «Сочи»

Защитник ХК «Сочи» Никита Щитов поделился впечатлениями от возвращения в команду.

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«Очень рад вернуться в свою родную команду, где был с начала её создания, к отличным позитивным болельщикам. В ХК «Сочи» была отличная атмосфера в команде. Надеюсь, что так будет и в новом сезоне. Пока скажу, что хочется выполнить те задачи, которые будут стоять перед командой, и радовать болельщиков!



Не хватало атакующего хоккея. Просто отличались стили команд, «Сочи» играл в более атакующий хоккей.

Отпуск провожу с семьей, всё хорошо. Побывали в Таиланде, отдохнули, но подготовки не прерывал. Всегда стараюсь держать себя в форме», — цитирует Щитова официальный сайт южной команды.