Салливан: «Питтсбург» верит в своих лидеров, мы прибавляем с каждой игрой

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился ожиданиями от пятого матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (2-2).

«Мы уверены, что сделаем правильные выводы. Так было всегда в этом сезоне. Мы верим в наших лидеров, считаем, что у нас хороший состав. Мы понимаем сложившиеся обстоятельства и думаем, что прибавляем с каждой игрой.



У нас было несколько очень хороших моментов, которыми мы не воспользовались. Однако мы считаем, что это был лучший матч серии в нашем исполнении. Мы верим в команду. Есть масса признаков, что ребята справятся с проблемами. Они не раз делали это по ходу сезона. Мы верим, что справимся и сейчас», — приводятся слова Салливана на официальном сайте НХЛ.