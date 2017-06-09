Игроки студенческой сборной России снова не дождались премий и званий от ФХР

Глава профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко заявил, что в Федерацию хоккея России отправлено письмо, согласно которому руководство ФХР просят выплатить обещанные премиальные мужской студенческой сборной, которая выиграла золотые медали на Универсиаде 2017 года.



«5 июня профсоюз совместно с командой отправил письмо в ФХР на имя исполнительного директора Дмитрия Курбатова. По словам ребят из студенческой хоккейной сборной России, победившей в 2017 году на XXVIII зимней Универсиаде в Алма-Ате, Курбатов заходил в чемпионскую раздевалку сразу после решающей игры с Казахстаном и пообещал премиальные за золотые медали. Премиальные так и не выплачены, повышения в спортивных званиях нет. Ждём ответа от федерации, будем держать вопрос на контроле. Что касается женской сборной, то она с подобным вопросом в профсоюз не обращалась», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Отметим, что два года назад случилась аналогичная ситуация, когда игроки, не дождавшись никакого ответа на свои запросы, опубликовали в прессе открытое письмо.

Открытое письмо игроков студенческой сборной России по хоккею в ФХР и ВХЛ