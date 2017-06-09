Ринне: «Нэшвилл» продолжает верить в успешное завершение серии

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне прокомментировал разгромное поражение от «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли (0:6, 2-3). Финский голкипер пропустил 3 шайбы после 9 бросков.



«Не такой мы представляли себе пятую игру в серии. У нас попросту ничего не получилось, это большое разочарование. При этом я не собираюсь делать личную трагедию после пропущенных голов. Надо как можно скорее переключиться на события предстоящего воскресенья.



Я совру, если скажу, что не думаю о том, почему у меня не получается добиться результата в Питтсбурге. Я приехал сюда с мыслью, что проанализировал все ошибки, допущенные в первой и второй играх серии. Неудачи не повлияют на мою подготовку к матчам. Я верю, что моя система работает. Сейчас мы думаем только о том, как выиграть шестой матч. У нас ещё есть надежда, и мы продолжаем верить в успешное завершение серии.



Мы рассчитывали на другой результат. «Питтсбургу» удалось быстро реализовать большинство, после чего игра пошла по их сценарию. мы прижаты к стенке и находимся на краю пропасти. Давайте просто выиграем две предстоящие игры», – отметил хоккеист.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.