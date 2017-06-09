Защитник Парфирьев стал игроком «Сарова»

Бывший защитник «Нефтяника» Сергей Парфирьев подписал контракт с «Саровом», сообщает официальный сайт клуба из Нижегородской области. Контракт с игроком рассчитан на год.



В минувшем сезоне хоккеист провёл в регулярном чемпионате ВХЛ за «Нефтяник» 37 матчей и набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-1». В плей-офф на счету игрока 1 (0+1) очко в пяти матчах. Парфирьев выступал за «Нефтяник» с 2002 по 2005 год, а также с 2012-го по 2017-й.



Альметьевский клуб принял решение не продлевать контракт с 31-летним хоккеистом после того, как ВХЛ ограничила в клубах количество игроков до 29 лет пятью хоккеистами.