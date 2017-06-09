Какая из команд дивизиона Харламова усилилась лучше?

В Континентальной хоккейной лиге продолжается межсезонье. Клубы по-прежнему ищут варианты для укрепления своих составов, проводят подписания и обмены игроков. Главными приобретениями «Автомобилиста» стали вратарь Якуб Коварж и форвард Игорь Григоренко, «Трактор» пополнился защитником Ником Бэйленом, а «Югру» возглавил новый тренерский штаб с Игорем Захаркиным у руля. Какая из команд дивизиона Харламова смогла провести более качественную кампанию и усилить свой состав лучше остальных?
Варианты ответов:
— «Автомобилист»;
— «Ак Барс»;
— «Лада»;
— «Металлург» (Магнитогорск);
— «Нефтехимик»;
— «Трактор»;
— «Югра».
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