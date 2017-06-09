Какая из команд дивизиона Харламова усилилась лучше?

В Континентальной хоккейной лиге продолжается межсезонье. Клубы по-прежнему ищут варианты для укрепления своих составов, проводят подписания и обмены игроков. Главными приобретениями «Автомобилиста» стали вратарь Якуб Коварж и форвард Игорь Григоренко, «Трактор» пополнился защитником Ником Бэйленом, а «Югру» возглавил новый тренерский штаб с Игорем Захаркиным у руля. Какая из команд дивизиона Харламова смогла провести более качественную кампанию и усилить свой состав лучше остальных?

Оптовые закупки Гросса и ограбление «Сибири». Кто как усилился на Востоке? «Автомобилист» закупается оптом, «Сибирь» ограбили, а оборона «Магнитки» уехала в НХЛ — в промежуточных итогах для Восточной конференции

Варианты ответов:

— «Автомобилист»;

— «Ак Барс»;

— «Лада»;

— «Металлург» (Магнитогорск);

— «Нефтехимик»;

— «Трактор»;

— «Югра».

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