Защитник Шейн Гостисбер продлил контракт с «Филадельфией»

«Филадельфии Флайерз» продлил контракт с защитником Шейном Гостисбером,сообщается на официальном сайте клуба. Новое соглашение рассчитано на шесть лет со среднегодовой зарплатой $ 4,5 млн.



24-летний хоккеист в последних двух сезонах в НХЛ становился лучшим бомбардиром команды среди защитников. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 76 матчей, в которых забросил семь шайб и сделал 32 голевых передачи при показателе полезности "-21". Всего в НХЛ на его счету 85 (24+61) очков в 142 играх. В 2016 году он сыграл на Кубке мира в составе сборной молодых звёзд Северной Америки.

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