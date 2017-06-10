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Воспитанник «Ак Барса» Шестопалов переберётся в Северную Америку

10 июня 2017, суббота. 14:00. Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Михаил Шестопалов, в прошлом сезоне выступавший в составе «Ирбиса» в Молодёжной хоккейной лиге, продолжит карьеру в Северной Америке в одной из команд канадской юниорской лиги, сообщает «Спорт Бизнес Online».

В минувшем сезоне Шестопалов принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата МХЛ, в которых забросил 3 шайбы и отдал 6 результативных передач, набрав 9 очков, а также отбыл 4 минуты штрафа.

«Ирбис» стал третьим в Восточной конференции, а в плей-офф уступил в четвертьфинальной серии «Кузнецким Медведям».

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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