Воспитанник «Ак Барса» Шестопалов переберётся в Северную Америку

Нападающий «Ак Барса» Михаил Шестопалов, в прошлом сезоне выступавший в составе «Ирбиса» в Молодёжной хоккейной лиге, продолжит карьеру в Северной Америке в одной из команд канадской юниорской лиги, сообщает «Спорт Бизнес Online».



В минувшем сезоне Шестопалов принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата МХЛ, в которых забросил 3 шайбы и отдал 6 результативных передач, набрав 9 очков, а также отбыл 4 минуты штрафа.



«Ирбис» стал третьим в Восточной конференции, а в плей-офф уступил в четвертьфинальной серии «Кузнецким Медведям».