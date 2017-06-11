Ринне: «Питтсбург» крепко нас приложил, но фаворитов сейчас нет

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне высказался о развитии финальной серии плей-офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2-3).

Нил: Ринне продолжит быть лучшим игроком «Нэшвилла»

«Настрой в плей-офф отличается от настроя в «регулярке». Мы прижаты к стенке. Сегодня, 11 июня, надо сделать всё, что в наших силах, чтобы показать свой максимум. Я не верю, что инициатива может переходить от матча к матчу. Да, соперник крепко нас приложил. Но фаворитов сейчас нет. Это одна игра, и у нас есть все шансы взять её», – цитирует Ринне официальный сайт Национальной хоккейной лиги.