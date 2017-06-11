С. Стась: большим опытом стала игра против Швеции перед ЧМ-2017

Нападающий Сергей Стась-младший прокомментировал тот факт, что ему дали возможность попробовать себя в национальной команде Беларуси во время подготовки к ЧМ-2017. В прошлом сезоне Стась набрал 26 (9+17) очков в 44 матчах регулярного чемпионата второй немецкой лиги и 2 (1+1) очка в 5 играх плей-офф. За сборную Беларуси хоккеист провёл 3 товарищеские игры.

«Вызов в сборную пришёл, когда мы играли в плей-офф. Несмотря на то, что был немного уставшим, я, конечно, сразу же прилетел в Беларусь.

В итоге я сыграл три матча, это было что-то особенное. В матче против Германии, где мы победили, я видел много знакомых лиц из DEL-лиги. Было немного грустно от того, что в этой команде не было представителей «Вольфсбурга», который ещё играл в плей-офф.

Также большим опытом стала игра против Швеции, в которой выступали многие звезды НХЛ. Кроме того, я впервые вышел на лёд со своим дядей Андреем Стасем, который в настоящее время выступает в КХЛ», — отметил Стась.