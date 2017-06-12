«Питтсбург Пингвинз» во второй раз подряд выиграл Кубок Стэнли и в пятый раз в истории клуба. Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби второй год подряд признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Стэнли. Капитан «Пингвинз» набрал 27 (8+19) очков в 24 матчах плей-офф и привёл свою команду к победе.

На «Чемпионате» взял старт новый опрос: «заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?»

Варианты ответа предложены следующие:

Вполне. Лучший бомбардир плей-офф – что может быть круче?

Кросби наградили справедливо, в финале он сыграл лучше Малкина

Гюнцель или Мюррей заслужили «Конна Смайта» не меньше

Этот приз надо было отдать Пекке Ринне

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