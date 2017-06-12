«Питтсбург Пингвинз» во второй раз подряд выиграл Кубок Стэнли и в пятый раз в истории клуба. Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби второй год подряд признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Стэнли. Капитан «Пингвинз» набрал 27 (8+19) очков в 24 матчах плей-офф и привёл свою команду к победе.
На «Чемпионате» взял старт новый опрос: «заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?»
Варианты ответа предложены следующие:
Вполне. Лучший бомбардир плей-офф – что может быть круче?
Кросби наградили справедливо, в финале он сыграл лучше Малкина
Гюнцель или Мюррей заслужили «Конна Смайта» не меньше
Этот приз надо было отдать Пекке Ринне
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