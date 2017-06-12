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Опрос: заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?

12 июня 2017, понедельник. 10:28. Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» во второй раз подряд выиграл Кубок Стэнли и в пятый раз в истории клуба. Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби второй год подряд признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Стэнли. Капитан «Пингвинз» набрал 27 (8+19) очков в 24 матчах плей-офф и привёл свою команду к победе.

На «Чемпионате» взял старт новый опрос: «заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?»

Варианты ответа предложены следующие:

Вполне. Лучший бомбардир плей-офф – что может быть круче?

Кросби наградили справедливо, в финале он сыграл лучше Малкина

Гюнцель или Мюррей заслужили «Конна Смайта» не меньше

Этот приз надо было отдать Пекке Ринне

Проголосовать также можно, перейдя по следующей ссылке

Сидни Кросби второй год подряд завоевал «Конн Смайт Трофи»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Мэттью Мюррей Пекка Ринне Сидни Кросби Опрос
Новости. Хоккей
12 июня 2017, понедельник
10:28 Опрос: заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
10:19 Величкин: берёт гордость, для нас Малкин – лучший хоккеист мира!
10:17 Читатели: Кузня» должна играть в КХЛ
10:09 Ринне: для «Нэшвилла» всё закончилось внезапно, но я крайне горд командой
10:00 Д. Марков: ещё в феврале понял, что «Питтсбург» должен быть в финале КС
09:58 «Питтсбург» завоевал все 5 своих кубков Стэнли исключительно на выезде
09:43 Малкин: с незасчитанным голом «Нэшвилла» не всё так однозначно
09:35 Салливан — 1-й в истории НХЛ американец с двумя КС в качестве главного тренера
09:27 Малкин – 1-й за 70 лет игрок, набравший больше всех очков и штрафных минут в КС
09:17 Мюррей — 1-й вратарь в НХЛ, победивший в решающих матчах КС в первых 2 сезонах
09:11 Мюррей: два раза подряд выиграть Кубок Стэнли в начале карьеры — это невероятно
09:00 Житник: самый непредсказуемый плей-офф НХЛ в XXI веке, а «Питтсбург» — династия
08:35 Кросби: невероятное чувство — выполнить поставленную задачу и взять Кубок Стэнли
08:19 Фишер: уверен, судья сожалеет об отменённом голе, но ничего уже не исправить
08:05 Малкин: игроки «Питтсбурга» хотят ещё больше кубков Стэнли
07:51 Куниц стал единственным четырёхкратным обладателем КС среди действующих игроков
07:00 Д. Марков: «Питтсбург» держится на Кросби и Малкине, Евгений — лучший игрок
06:26 Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли
06:20 Сидни Кросби второй год подряд завоевал «Конн Смайт Трофи»
06:12 Малкин выиграл Кубок Стэнли в третий раз в карьере
06:01 «Питтсбург» стал пятикратным обладателем кубка Стэнли
00:51 Агент Зайцева: Никита проложил путь для россиян в НХЛ
00:15 Малкин напомнил, что за 20 лет никому не удавалось выиграть 2 Кубка Стэнли кряду
11 июня 2017, воскресенье
23:33 Бывший форвард «Лева» и «Трактора» Ржепик продолжит карьеру во «Фрибуре»
23:22 Экс-нападающий «Куньлуня» Марцинко перешёл в «Тршинец»
23:09 Экс-форвард «Магнитки» и «Йокерита», чемпион мира Аалтонен перешёл в «Рёгле»
23:00 Орлов: всегда рад видеть ребят из России в НХЛ
22:49 Галлант: меня стали называть турком, потому что в детстве я гонялся за индейками
21:56 Малкин: вы не представляете, как бурлит кровь у спортсмена в финальной серии
21:27 Коглиано: не знаю, что буду делать, если мы не придём с «Анахаймом» к соглашению
20:24 Источник: потолок зарплат в НХЛ останется неизменным в следующем сезоне
19:44 Кросби: мне повезло играть рядом с Малкиным столько времени
19:09 Лавиолетт: полагаю, что в воскресенье «Нэшвилл» сыграет очень хороший матч
18:59 Эллис не принял участия в тренировке «Нэшвилла» перед матчем
18:45 Уилсон: у «Нэшвилла» есть характер, как и у «Питтсбурга», игра будет интересной
18:29 Йози: Эллис проводит этот сезон на невероятном уровне
18:00 Выиграет ли «Питтсбург» и станет ли Малкин трёхкратным обладателем кубка Стэнли?
17:36 Нападающий Доус не собирается уходить из «Барыса» в московское «Динамо»
17:06 Салливан: в шестом матче «Питтсбург» должен сыграть совсем на другом уровне
17:00 Каменский: это один из лучших плей-офф для Малкина, он может стать MVP
16:25 Каллен: после ухода из «Нэшвилла» я был очень близок к завершению карьеры
15:46 Певец Брайан выступит с крыши бара перед 6-м матчем финала НХЛ в Нэшвилле
15:24 Хохлов: мне нравятся атакующие защитники, как Брент Бёрнс из «Сан-Хосе»
15:03 Салливан: тренеры всегда волнуются, это просто часть нашей ДНК
14:05 Кожевников: в «Динамо» М надо менять руководство и приходить к консенсусу
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Заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
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