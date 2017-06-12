Финалист Кубка Гагарина-2010 Павел Воробьёв остаётся в «Эдинбурге»

Нападающий Павел Воробьёв продолжит выступать в британской Elite Eis Hockey League. 35-летний форвард подписал новый контракт с «Эдинбург Кэпиталз». Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.

В сезоне-2016/17 на счету игрока 50 очков в 50 матчах регулярного чемпионата за «Эдинбург». Воробьёв известен по выступлениям в КХЛ за «Северсталь», ХК МВД, «Югру», «Нефтехимик», «Автомобилист» и «Витязь». Всего на уровне КХЛ нападающий провёл 216 матчей и набрал в них 70 очков. Воробьёв является финалистом розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне-2009/10 в составе ХК МВД.

