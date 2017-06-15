Фанёф: просьба «Оттавы» отказаться от запрета на обмен — часть бизнеса

Защитник «Оттавы Сенаторз» Дион Фанёф спокойно отреагировал на просьбу клуба отказаться от пункта контракта, запрещающего обмен игрока. Это позволит «сенаторам» не защищать Фанёфа на драфте расширения, который состоится 21 июня.



«Предложение „Оттавы“ — обычная часть бизнеса. Мне очень нравится выступать за „Сенаторз“, — приводит слова Фанёфа TSN.



32-летний защитник в прошедшем сезоне провёл 81 матч в регулярном чемпионате, набрав 30 (9+21) баллов за результативность. Фанёф также помог своей команде дойти до финала Восточной конференции, отметившись голом и четырьмя передачами в 19 играх плей-офф.

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