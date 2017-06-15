Мэттьюс: в самые нужные моменты у «Питтсбурга» выстреливали Кросби и Малкин

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился впечатлениями от просмотра финала Кубка Стэнли, в котором «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Нэшвилл Предаторз». Сидни Кросби был признан самым ценным игроком плей-офф, а Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром.



«В этом году, конечно, финал смотрелся по-другому, потому что я сам играл в плей-офф и хотел оказаться на их месте. Но в любом случае там было чему поучиться.



Кросби не просто так является лучшим хоккеистом мира. Но я также смотрел и за Евгением Малкиным. В самые нужные моменты, когда команде требовалось усиление, выстреливали именно они. Это подчёркивает их лидерство, и какое значение они имеют для команды.

Такие качества необходимы, если ты хочешь быть лучшим. Подобный настрой необходим, если ты хочешь добиваться успеха не только на индивидуальном уровне, но и вместе с командой. Сидни подал хороший пример лидерских качеств и того, как он ведёт себя на льду и вне его", — приводятся слова Мэттьюса на официальном сайте НХЛ.