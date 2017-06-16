НХЛ опубликовала порядок драфта, первый пик «Вашингтона» — 120-й

НХЛ опубликовала порядок выбора клубами на драфте 2017 года. «Вашингтон Кэпиталз», который обменял свой выбор в первом раунде в «Сент-Луис Блюз» на защитника Кевина Шаттенкирка, сделает свой первый выбор лишь в четвёртом раунде (120-й номер). Кроме этого у команды имеется три пика — 151-й в пятом раунде, 182-й в шестом и 213-й в седьмом.
1 раунд:
1. «Нью-Джерси Дэвилз»;
2. «Филадельфия Флайерз»;
3. «Даллас Старз»;
4. «Колорадо Эвеланш»;
5. «Ванкувер Кэнакс»;
6. «Вегас Голден Найтс»;
7. «Аризона Койотс»;
8. «Баффало Сэйбрз»;
9. «Детройт Ред Уингз»;
10. «Флорида Пантерз»;
11. «Лос-Анджелес Кингз»;
12. «Каролина Харрикейнз»;
13. «Виннипег Джетс»;
14. «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
15. «Нью-Йорк Айлендерс»;
16. «Калгари Флэймз»;
17. «Торонто Мэйпл Лифс»;
18. «Бостон Брюинз»;
19. «Сан-Хосе Шаркс»;
20. «Сент-Луис Блюз»;
21. «Нью-Йорк Рейнджерс»;
22. «Эдмонтон Ойлерз»;
23. «Аризона Койотс» (изначально пик «Миннесоты Уайлд»);
24. «Коламбус Блю Джекетс»;
25. «Монреаль Канадиенс»;
26. «Чикаго Блэкхоукс»;
27. «Сент-Луис Блюз» (изначально пик «Вашингтона»);
28. «Оттава Сенаторз»;
29. «Даллас Старз» (изначально пик «Анахайм Дакс»);
30. «Нэшвилл Предаторз»;
31. «Питтсбург Пингвинз».