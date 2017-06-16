Гилрой: талант Ковальчука никуда не делся, он без проблем может вернуться в НХЛ

Экс-защитник «Спартака» Мэттью Гилрой, который провёл в НХЛ шесть сезонов, считает, что нападающий Илья Ковальчук может без проблем вернуться в НХЛ и заиграть там.



«Думаю, он не изменился. Да, он стал старше, но он по-прежнему очень опасен, когда владеет шайбой, особенно в большинстве. Когда у него появляется момент, он может забивать.



Знаю, что прошло четыре года, люди не становятся моложе, но его игра осталась прежней. Он играет жёстко и до сих пор довольно агрессивен. Не думаю, что возвращение в НХЛ будет проблемой.



Он одарённый нападающий и сейчас может быть игроком первых двух звеньев. Я всегда считал его потрясающим хоккеистом, его талант никуда не делся», — цитирует Гилроя ESPN.

Из золотой клетки туда, где сжигал мосты. Вернётся ли Ковальчук в НХЛ? Останется ли Илья Ковальчук в СКА или по окончании контракта с клубом из Санкт-Петербурга постарается вернуться в НХЛ?