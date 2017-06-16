Сергачёв: был шокирован обменом в «Тампу», но понял, что это мой шанс

Защитник Михаил Сергачёв прокомментировал свой переход в «Тампа-Бэй Лайтнинг» из «Монреаль Канадиенс».

«Марк Бержевин не смог до меня дозвониться из-за проблем со связью, поэтому об обмене я узнал от фаната. Он мне написал: „Удачи в “Тампе», я был удивлён. Первая реакция — шок и досада. Но потом я понял, что это мой шанс. Я много слышал об этом клубе, они играют в быстрый, атакующий хоккей, в команде есть талантливые ребята. Кроме того, там великолепный тренерский штаб и менеджмент. Так что всё потрясающе.



Я много поиграл в юниорах и многому научился. Чувствую, что настало время играть в НХЛ, я сделаю всё возможное, и буду играть как можно лучше, чтобы попасть в основную команду", — цитирует Сергачёва Tampa Bay Times.