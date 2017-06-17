Армстронг: потеря нужных игроков — это цена включения в лигу нового клуба

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг поделился ожиданиями от драфта расширения.



«Мы готовились к драфту расширения весь год. Мы потеряем игрока, которого не хотим терять, но такова цена включения в лигу нового клуба.



«Сент-Луис» защитит семерых нападающих, троих защитников и одного вратаря. У нас нет игроков, у которых в контракте есть пункт запрета на обмен, так что в нашем списке только игроки, которых мы хотим защитить. Мы хотим удостовериться, что то, что мы собираемся сделать, согласуется с нашими долгосрочными планами. Следующий год важен для нас, как и любой другой. Мы хотим быть сильной командой с самого начала, попасть в плей-офф и далеко пройти", — приводятся слова Армстронга на официальном сайте клуба.

Кого защитят, а кто попадёт на драфт расширения НХЛ? Западная конференция Скоро в НХЛ появится совершенно новый, 31-й клуб – «Вегас Голден Найтс», игроками с которым должны поделиться все остальные. Как это будет?