Лучич: не представляю себя тренером, хочу однажды стать генеральным менеджером

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Милан Лучич рассказал, что после завершения карьеры хотел бы однажды стать генеральным менеджером. В 2016 году он заключил семилетний контракт с «нефтяниками».



«Мне нравится всё, что связано с комплектованием команды. Я бы очень хотел однажды заняться менеджментом. Я уже 10 лет в НХЛ и видел, как всё происходит. Есть таланты. Есть сделки. Иногда я теряюсь в догадках. Например, обмен Кессела из „Торонто“ в „Питтсбург“. Я думал: „Этот ход не сработает. С кем Фил будет играть? Он любит владеть шайбой. Малкин и Кросби тоже любят владеть шайбой“. А в действительности, они выиграли два Кубка Стэнли подряд. Мне интересны эти вещи — это игра внутри игры. Я всегда учился этой игре.



Я не люблю смотреть видео. Некоторые тренеры даже хотели, чтобы я смотрел больше нарезок. А тренеры смотрят гораздо больше видео, чем игроки. Я не представляю себя в роли тренера», — цитирует Лучича Vancouver Sun.

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