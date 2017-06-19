«Нэшвилл» подписал контракт новичка с финским защитником Йоонасом Люутиненом

«Нэшвилл Предаторз» заключил контракт новичка с защитником Йоонасом Люутиненом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

22-летний Люутинен последние четыре года выступал в финской лиге за «КалПу» и в сезоне-2016/17 завоевал с командой серебряные медали. Он провёл 54 матча в регулярном чемпионате, набрав 24 (8+16) очка при показателе полезности "+1", а также 18 игр в плей-офф, отметившись двумя заброшенными шайбами и пятью голевыми передачами. Люутинен был выбран «Нэшвиллом» на драфте 2014 года под общим 132-м номером.