Помощник генменеджера «Кэпиталз»: через год Самсонов будет готов к игре в НХЛ

Ассистент генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни поделился ожиданиями от драфта НХЛ, а также отметил, что проспект команды, вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов будет готов к игре в Северной Америке через год.



«Несмотря на то что „Вашингтон“ сделает первый выбор в четвёртом раунде, мы подходим к этому драфту НХЛ так, будто будем выбирать в каждом раунде. Если у нас получится взять более высокий номер, значит получится. Я доволен прогрессом Враны и Боуи. Они, на мой взгляд, уже готовы к НХЛ. Самсонов, вероятно, будет готов к игре в Северной Америке через год», — цитирует Махоуни журналист Washington Post Изабель Хуршудян.

В прошедшем сезоне 20-летний голкипер провёл 27 матчей в регулярном чемпионате и три в плей-офф, одержав 16 побед с процентом отражённых бросков 94,3 и коэффициентом надёжности 1,7. Его контракт с «Магниткой» истекает после сезона-2017/18.