Бадюков: Скривенс не сможет чувствовать себя первым номером в «Салавате»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о возможном переходе Бена Скривенса в «Салават Юлаев».

Источник: «Салават Юлаев» заключил со Скривенсом предварительный контракт

«Минское «Динамо» устроило некую распродажу после неудачного выступления сборной на чемпионатах мира и в квалификации на Олимпиаду, команду покинули Лаланд и целая плеяда игроков, Эллисон – лидер команды. Команда отходит от легионерского пути. Что касается Бена, я думаю, что это будет хорошая конкуренция между Кареевым и Скривенсом, мне кажется, что Скривенс привык чувствовать себя основным вратарём, но ощущать этого в «Салавате» у него не получится, потому что будет требование, чтобы Кареев тоже играл, и они менялись, играя по очереди.

Зная выходки Скривенса, его выходы из ворот, нелепые голы, создание проблем на ровном месте, можно сказать, что его место как основного вратаря будет до поры до времени. Если он будет позволять себе то же самое – он потеряет место основного вратаря и тем самым поможет Карееву стать основным», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.