Кожевников: «Магнитка» ослабла, «Ак Барс» стоит на месте, фаворит — «Авангард»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о текущей трансферной кампании в КХЛ.

«В Западной конференции все самые интересные переходы произошли ещё весной — с участием ЦСКА. Капризов, Бурдасов, Шумаков, Шалунов, Окулов — их ждёт проверка Москвой, и не уверен, что все её пройдут. Пока мало новостей из СКА, но, не удивлюсь, если после 1 июля, когда откроется рынок в НХЛ, Санкт-Петербург нас чем-то удивит. Что касается Восточной конференции, то бросается в глаза ситуация в Магнитке, потерявшей лидеров своей обороны: Антипина, Ли, Береглазова. Конечно, это удар.

Для сборной потеря Шипачёва с Дадоновым более существенная, чем отъезд Антипина или Береглазова. Молодые защитники у нас в последнее время появляются. А вот с забивными нападающими вопросов в России всё больше и больше.

Зарипов особой конкуренции не чувствует и остаётся одним из лучших нападающих страны. При очевидных проблемах этого форварда с дистанционной скоростью. Я не удивлюсь, если Зарипов всё-таки останется в «Магнитке», но в то же время уверен, что его связку с Мозякиным в КХЛ наконец-то начнут поджимать. Молодёжь обязана расти быстрее и наглее. Возвращение в Казань? Это интересный вариант, здесь Зинэтулле Билялетдинову нужно что-то придумывать для такого новичка, какие-то тактические вещи в игре менять.

На Востоке среди лидеров намечается переворот. «Магнитка» значительно ослабела, Казань стоит на месте — и на этом фоне очень прилично укрепился Омск. Речь и о двух крепких шведских нападающих, и об интересном снайпере Кугрышеве. Именно «Авангард » становится фаворитом Восточной конференции. Скандинавы — обученные, надежные и, я бы еще сказал, тихие ребята, свои деньги они отработают. Скабелку я вообще не считаю легионером, он наш, отечественный тренер. Но ему будет сложно: то, что проходило в Новосибирске, с Омском, который решает задачи совсем другого уровня, не пройдёт. У него в Омске хороший подбор игроков — и надеюсь, всё получится», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.