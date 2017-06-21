Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кожевников: «Магнитка» ослабла, «Ак Барс» стоит на месте, фаворит — «Авангард»

21 июня 2017, среда. 09:00. Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о текущей трансферной кампании в КХЛ.

«В Западной конференции все самые интересные переходы произошли ещё весной — с участием ЦСКА. Капризов, Бурдасов, Шумаков, Шалунов, Окулов — их ждёт проверка Москвой, и не уверен, что все её пройдут. Пока мало новостей из СКА, но, не удивлюсь, если после 1 июля, когда откроется рынок в НХЛ, Санкт-Петербург нас чем-то удивит. Что касается Восточной конференции, то бросается в глаза ситуация в Магнитке, потерявшей лидеров своей обороны: Антипина, Ли, Береглазова. Конечно, это удар.

Для сборной потеря Шипачёва с Дадоновым более существенная, чем отъезд Антипина или Береглазова. Молодые защитники у нас в последнее время появляются. А вот с забивными нападающими вопросов в России всё больше и больше.

Зарипов особой конкуренции не чувствует и остаётся одним из лучших нападающих страны. При очевидных проблемах этого форварда с дистанционной скоростью. Я не удивлюсь, если Зарипов всё-таки останется в «Магнитке», но в то же время уверен, что его связку с Мозякиным в КХЛ наконец-то начнут поджимать. Молодёжь обязана расти быстрее и наглее. Возвращение в Казань? Это интересный вариант, здесь Зинэтулле Билялетдинову нужно что-то придумывать для такого новичка, какие-то тактические вещи в игре менять.

На Востоке среди лидеров намечается переворот. «Магнитка» значительно ослабела, Казань стоит на месте — и на этом фоне очень прилично укрепился Омск. Речь и о двух крепких шведских нападающих, и об интересном снайпере Кугрышеве. Именно «Авангард » становится фаворитом Восточной конференции. Скандинавы — обученные, надежные и, я бы еще сказал, тихие ребята, свои деньги они отработают. Скабелку я вообще не считаю легионером, он наш, отечественный тренер. Но ему будет сложно: то, что проходило в Новосибирске, с Омском, который решает задачи совсем другого уровня, не пройдёт. У него в Омске хороший подбор игроков — и надеюсь, всё получится», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

Вольски выбрал «Куньлунь», «Югра» нашла легионеров. Таблица трансферов КХЛ
«Югра» спустя два года возвращает легионеров, Семёнов выбрал «Авангард», а Вольски и Кулда поехали в Пекин – трансферы недели КХЛ.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс ХК Металлург Мг ХК ЦСКА Александр Кожевников Алексей Береглазов Андрей Скабелка Виктор Антипин Данис Зарипов Дмитрий Кугрышев Зинэтула Билялетдинов Константин Окулов Крис Ли Максим Шалунов Сергей Мозякин Сергей Шумаков
Новости. Хоккей
21 июня 2017, среда
14:20 Воробьёв: тренерский штаб переходит в ООО «Динамо» практически в полном составе
14:00 Инсайдер TSN: думаю, Дюшейн сменит клуб до начала сезона
13:39 Колтон Гиллис продлил контракт с рижским «Динамо»
13:29 «Сибирь» представила логотип в честь 55-летнего юбилея клуба
13:14 Есмантович: ЦСКА рассматривает несколько хоккеистов «Динамо» для усиления
13:04 «Вегас» может получить лучшего снайпера «Флориды» и Райлли Смита
12:20 Экс-форвард ХК «Сочи» Эммертон остаётся в «Амбри-Пиотта»
12:05 Д. Марков: Шипачёв может сыграться с американцем — Панарин же выступает с Кейном
12:00 Фолиньо: получить награды — огромная честь
11:45 Три тренера покинули штаб «Баффало», может остаться только тренер вратарей
11:30 Фридман: похоже, Дадонов не собирается переходить в «Вегас»
11:15 Эллиотт: обмен Смита стал тяжёлым ударом для меня, тяжело прощаться с «Калгари»
11:08 «Вегас» может выбрать форварда «Миннесоты» Хаулу на драфте расширения
10:46 «Ак Барс» продлил контракт с Токрановым
10:29 НХЛ и adidas представили форму всех клубов лиги на сезон-2017/18
10:15 «Авангард» рассказал о ходе строительства своей хоккейной академии
10:00 Бадюков: Сведберг может отправиться в «Югру», это было бы интересно
09:45 Бержерон: в Лас-Вегасе много тех, кто с нетерпением ждёт дебюта команды НХЛ
09:30 Ник Фолиньо стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи» и приза Марка Мессье
09:30 Мариан Госса может завершить карьеру из-за аллергии на экипировку
09:22 Бобровский: о шансах на «Харт» не стоит говорить. Макдэвид и Кросби – лучшие
09:15 Трэвис Хэмоник получил приз за благотворительность
09:00 Кожевников: «Магнитка» ослабла, «Ак Барс» стоит на месте, фаворит — «Авангард»
00:50 Армстронг: чтобы стать лучшим снайпером, Тарасенко нужно больше голов с пятачка
00:03 Пастрняк стал обладателем «Золотой клюшки» — приза лучшему чешскому игроку года
20 июня 2017, вторник
23:46 Источник: после драфта расширения «Торонто» хочет выменять у «Вегаса» защитника
23:18 Доан: не хочу использовать решение «Аризоны» как мотивацию к продолжению карьеры
22:44 Костин: хочу стать первым, кто заиграет в НХЛ из драфта 2017 года
22:15 Букмекеры считают Бобровского фаворитом «Везина Трофи», Тарасенко — «Леди Бинг»
22:10 Уэллман: в «Сочи» хочу стать солидным двусторонним игроком
21:32 Хедман: не терпится посмотреть на Сергачёва и узнать, на что он способен
21:04 Макфи: «Вегас» обменяет некоторых игроков, выбранных на драфте расширения
20:29 Академия «Ак Барса» заключила соглашение о сотрудничестве с «Эдинбургом»
20:02 Источник: «Тампа» договорилась с «Вегасом», чтобы защитить Коккока и Дотчина
19:43 Быков: Мыльников своей жизненной позицией давал уверенность людям
19:24 ФХР выразила соболезнования в связи с кончиной Сергея Мыльникова
19:22 Владелец «Вегаса»: всё складывается хорошо, мы договорились о 8-9 сделках
18:43 На 59-м году жизни скончался олимпийский чемпион Сергей Мыльников
18:29 Шеро: Ковальчук не передумал возвращаться в НХЛ, всё в его руках
18:00 Пашков: чтобы стать лучшим российским вратарём, Бобровский должен играть в КХЛ
17:56 Рутерфорд: в составе «Питтсбурга» будет больше изменений, чем в прошлом году
17:19 Кекяляйнен: надеюсь, «Коламбус» найдёт замену игроку, который уйдёт в «Вегас»
17:00 Бадюков: Скривенс не сможет чувствовать себя первым номером в «Салавате»
16:48 Авцин: главное — я в «Нефтехимике», с нетерпением жду начала «предсезонки»
16:08 Экс-форвард «Медвешчака» с опытом игры в НХЛ Лессио перешёл в «Динамо» Рига
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто из российских хоккеистов будет востребован "Вегасом" на драфте расширения?
Архив →
© championat.com, 2000–2017