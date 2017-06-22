Годро обошёл Тарасенко и завоевал «Леди Бинг Трофи»

В Лас-Вегасе проходит вручение призов НХЛ по итогам сезона-2016/17. Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро стал обладателем «Леди Бинг Трофи», который ежегодно вручается хоккеисту, продемонстрировавшему пример честной спортивной борьбы и джентльменского поведения, сообщает пресс-служба НХЛ.

В борьбе за этот титул Годро обошёл нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко и форварда нападающий «Миннесоты Уайлд» Микаэля Гранлунда.

В минувшем сезоне Годро набрал 61 (18+43) очко в 72 матчах и заработал всего два малых штрафа.

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В прошлом сезоне в голосовании, определяющем обладателя «Леди Бинг Трофи», победил нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар.